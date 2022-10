Joana Diniz voltou a mudar de visual. A antiga participante da 'Casa dos Segredos' cortou o cabelo, que deixou crescer durante meses.

"Nunca tive medo de arriscar. Mudar faz bem a mente e a alma. Quando finalmente tive o meu cabelo natural pelo meio das costas como sempre quis, decidi fazer esta loucura", contou no Instagram, onde partilhou um vídeo do novo look.

Quanto ao motivo da transformação, a cabeleireira explica: "porque sim, porque me apeteceu e porque arriscar, mudar é o meu nome do meio".

