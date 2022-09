Joana Diniz partilhou esta segunda-feira, dia 27 de setembro, um longo texto sobre a filha Valentina, de três anos.

"Muitas pessoas ao conviverem com a Valentina percebem o quão desenvolvida ela é para a idade que tem. Muita gente me pergunta como faço com ela. É simples: muita, muita, muita estimulação e nunca falei com ele à 'bebé', sempre falei com ela como se de um adulto se tratasse.

Orgulho no meu clone. Mas mais orgulho ainda na mãe maravilhosa que sou. Saber o nosso valor é importante e este eu sei que o tenho e ninguém precisa de me dizer que eu própria digo. Sou boa mãe", pode ler-se.

