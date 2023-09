Esta sexta-feira, 1 de setembro, é um dia particularmente feliz para Joana Diniz.

A ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' usou a sua conta no Instagram esta tarde para revelar uma grande conquista a nível profissional: conseguiu o seu primeiro espaço para abrir um salão de cabeleireiro.

"Dia 1 setembro 2023. O dia em que realizei mais um sonho. O meu salão de cabeleireiro. Depois de começar por fazer na sala da minha mãe, passar a fazer domicílios e acabar por transformar uma garagem em uma loja, a minha hora chegou. O meu salão! BREVEMENTE novidades. O meu sonho profissional começa AGORA", escreveu Joana na legenda de duas fotografias na quais se pode ver o espaço e onde a ex-concorrente aparece com as chaves do local na mão.

