Cansada das críticas sobre o seu estilo de vida, Joana Diniz quis calar os 'haters' com uma publicação nas redes sociais na qual se mostra de mãos à obra..

A ex-concorrente dos reality shows da TVI partilhou um vídeo no qual aparece no seu salão de beleza, onde trabalha como cabeleireira.

"Quando me dizem 'mas o que fazes da vida? Tens tudo de borla, não fazes nada, só queres é plásticas'. Está aqui a resposta a todos os ignorantes. Trabalho todos os dias da semana e muitos de domingo a domingo (porque nada cai do céu), nem vivo às custas de ninguém. Tudo o que tenho e que dou aos meus vem do meu trabalho honesto. Respeito", afirmou na legenda.

