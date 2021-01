Foi em conversa com as restantes concorrentes de 'Big Brother - Duplo Impacto' que Joana Diniz confessou sentir receio que a filha sofra de discriminação racial pelo facto de ser negra.

"Sou uma mãe muito liberal no sentido em que gosto que a minha filha tenha contacto com a terra, com tudo... Mas sou uma mãe muito protetora e eu sinto que não estou preparada para que discriminem a minha filha", confessa Joaninha, como carinhosamente é tratada pelo público.

A concorrente mostra-se apesar de tudo esperançosa de que o racismo deixe de existir e Valentina, de um ano, cresça sem ser vítima de preconceito.

Reveja aqui as suas palavras.

Leia Também: 'Pipoca Mais Doce' reage à divulgação de vídeos íntimos de Zena e André