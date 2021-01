O jogo e a postura de Joana Diniz dentro do programa 'Big Brother - Duplo Impacto' está longe de ser consensual. Joaninha, como carinhosamente é tratada pelo público, está a gerar uma onda de críticas devido às suas brincadeiras 'picantes' com Hélder e ao facto de ter decidido entrar no programa tendo uma filha com apenas um ano.

Perante a crescente onda de críticas, a família e amigos da concorrente resolveram reagir através de uma publicação partilhada na conta oficial de Joana Diniz.

"Obviamente que as redes sociais da Joaninha neste momento estão a ser geridas por outra pessoa que não a própria. E como já devem ter reparado, tem-se optado pelo silêncio e por deixar falar quem é pago para tal", começa por ler-se na referida publicação.

"Vejo uma sociedade levantar-se (e bem) por qualquer palavra que possa, mesmo que sem essa conotação, ferir suscetibilidades em assuntos tão sensíveis como o racismo e a homofobia... Repito, e bem!!! Vejo movimentos (e bem) em resposta a discursos políticos estúpidos e carregados de preconceitos graves! É melhor repetir - E BEM! Vejo mulheres (e Homens) pintarem os lábios de vermelho e unirem-se para que nada nem ninguém nos coloque conotações, rótulos. [...] Mas sabem, de nada vale, aliás pior é, quando depois de se unirem a um movimento que luta por esse respeito serem os mesmos a verem uma vizinha, uma colega de trabalho ou uma figura que aparece na TV ou rede social e falarem e comentarem: 'Já viste aquele comportamento de puta?' Sim escrevo a palavra porque é assim que a oiço", escreve ainda a pessoa responsável pela página oficial de Joana Diniz, alegando ainda que esta é criticada também pela roupa que veste e pelos seus comportamentos.

"O preconceito está muitas vezes de mulher para mulher, e isso ainda é mais triste. O preconceito está no tratamento diário, escondido atrás de ecrã, de comentários, do leva e trás... sempre por campeões escondidos. Não vistam a camisola de pessoas contra o preconceito quando avaliam quem muitas vezes nem conhecem", defende.

Por fim, um recado a quem crítica Joana Diniz por ter entrado no 'Big Brother' depois de ter sido mãe.

"Outra coisa: uma mulher depois de ser mãe, pode ser uma mulher capaz de ir em busca dos seus objectivos e de viver a vida se para isso se alicerça da sua família para dar suporte aos filhos - bem haja! Quantas mulheres não têm que viajar em trabalho? [...] Quando uma mulher faz isto aplaudam, ofereçam ajuda ou pelo menos respeitem em silêncio. A joaninha já sabia que era assim, e não se incomoda com opiniões. Vai continuar a brincar, a participar e a ir ganhar dinheiro para os seus sonhos e da filha. A forma? A que ela quiser!!! Como todos e todas vocês têm direito!

Nunca se deixem limitar por opiniões!!! Principalmente por falsos moralistas... Sejam felizes e mantenham-se em segurança", termina.

