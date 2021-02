Joana Diniz terminou a semana com uma publicação de tirar o fôlego...

A ex-concorrente do 'Big Brother' exibiu a faceta mais atrevida com uma foto na qual surge com lingerie vermelha. A imagem, como frisou na legenda, serviu para reforçar uma mensagem dedicada às mulheres.

"Mulher pode. Mulher pode, sim. Se tem uma coisa que mulher pode, é PODER", escreveu.

