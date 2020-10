Joana Diniz resolveu esta sexta-feira partilhar com os seguidores uma informação até aqui mantida em segredo. A ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, desvendou quem foi a pessoa escolhida por si para ser madrinha da sua filha - a bebé Valentina, de um ano.

No primeiro aniversário da bebé, celebrado em julho deste ano, Joana convidou para madrinha da menina a enfermeira que mais a ajudou quando a menina nasceu e precisou de ficar internada no serviço de neonatologia - Valentina era prematura e tinha pouco mais de 1,4 kg.

"Foi nas quatro paredes da neonatologia que a conheci, já tinham passado dois dias do nascimento da piolha quando esta menina se chega a mim e me pergunta: 'mãe, já pegou na sua filha ao colo?' E a resposta foi 'NÃO'. Ela disse-me: 'então vamos pegar'. Naquele momento houve uma conexão entre três seres humanos que não tem explicação", começa por contar Joana, que desde então criou com Inês, a madrinha da sua filha, uma ligação para toda a vida.

"O amor da Valentina e da Inês é tão bonito de se ver que este ano no primeiro aniversário da Valentina convidei a para madrinha. Confesso que ela não estava à espera e foi para ali uma choradeira pegada. Madrinha está presente, madrinha cuida, madrinha vê crescer, madrinha tem contacto (...) e no fundo foi isso que SEMPRE aconteceu desde que saímos da Neo. És o meu poço de INTELIGÊNCIA, de sabedoria, de humildade, de BONDADE. És a minha Inês, és a menina dos meus olhos. Muitos parabéns, Dinha da nossa vida", completou a ex-'Casa dos Segredos', que desta forma assinalou ainda o aniversário desta amiga tão especial.

