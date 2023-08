Joana Diniz e Sónia Jesus têm uma grande relação de amizade, motivo pelo qual a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' decidiu publicar um vídeo e dedicar uma mensagem bonita à amiga.

Na sua conta no Instagram, Joana partilhou um vídeo no qual as duas amigas aparecem na praia, a correr para o mar e a abraçarem-se. "Somos colo, somos amor, somos lealdade, somos irmandade, somos família, somos de verdade. AMO-TE", escreveu.

Já Sónia Jesus usou a caixa de comentários para agradecer e destacar a sorte que sente por ambas terem esta relação de amizade.

"E que bom é o teu colo e que bom é o teu amor e que boa é a tua lealdade e que boa é a nossa irmandade e, acima de tudo, que bom Deus foi comigo por presentear-me com uma família maravilhosa. Sorte a minha e de quem tem uma joaninha. Te amo amiga do meu coração", partilhou Sónia Jesus.

