A lutar contra um cancro da mama desde o início do ano, Joana Cruz submeteu-se esta quinta-feira, 6 de maio, a um procedimento estético no rosto para "não perder a expressão".

"Cuidar da moldura dos olhos para não perder a expressão que é levada com o cair do pelo da sobrancelha... Doentes oncológicos em tratamento não podem fazer microblading por isso... as mãos da doce Raquel voltam a dar-nos expressão com os pelos colados um a um para nos devolver enquadramento (haja paciência)", escreveu ao partilhar imagens da intervenção.

"O que servir para me sentir bem está a valer e tal como partilharam comigo esta técnica que desconhecia, deixo aqui a demonstração. E que os nossos olhos sorriam sempre", rematou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Joana Cruz (@joanacruz)

Desde que iniciou os tratamentos de quimioterapia que a locutora da RFM tem partilhado as várias formas que encontrou para contornar a perda de cabelo. Além desta intervenção, Joana Cruz é também adepta do uso de perucas, tendo-se já mostrado com várias.

Leia Também: "Tratamentos feitos!": Joana Cruz e a conquista na luta contra o cancro