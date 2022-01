Joana Cruz vive uma fase particularmente feliz depois de ter terminado os tratamentos contra o cancro de mama. A radialista está agora de boa saúde e feliz por ver crescer o cabelo que perdeu com a quimioterapia.

Esta terça-feira, dia 18, Joana destacou o regresso aos treinos e a sua "trunfa" cada vez maior.

"Olha-me só esta trunfa mesmo boa para o look ginástica dos anos 80. Mas vou só fazer uns alongamentos dos anos 2020... que não vai ser uma Covid que me vai impedir", realçou, lembrando o facto de estar infetada com o novo coronavírus.

