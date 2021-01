Joana Cruz disse "até já" aos lives da RFM no Facebook e Youtube. A lutar contra o cancro da mama, já em tratamento para a doença, a locutora e animadora de rádio esteve por minutos à conversa com Mariana Cabral, mais conhecida como 'Bumba na Fofinha', juntamente com os colegas Rodrigo e Daniel.

Um momento que Joana Cruz fez questão de destacar na sua página de Instagram. "Dia Mundial do Sorriso e é assim que sempre levo as coisas boas e menos boas da vida. Do meu sofá para o teu dou um até já aos lives da RFM no Facebook e Youtube. Andei meses atrás da Mariana a.k.a. 'Bumba na Fofinha' para ser nossa convidada e não quis deixar de lhe dar um beijinho a ela, aos meus queridos Rodrigo e Daniel e agradecer a todos a onda de amor que me têm enviado", escreveu, deixando ainda uma mensagem a todos os que estão também a enfrentar uma batalha.

"Para quem também está a passar por momentos de luta, qualquer que ela seja, vamos juntos com força. Sempre a sorrir", rematou.

