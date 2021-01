Joana Cruz encontra-se a passar por uma das fases mais desafiantes da sua vida. A radialista da RFM foi diagnosticada com um cancro da mama, contra o qual já começou a batalhar, conforme partilhou com os seus admiradores.

Este sábado, dia 23, a comunicadora informou que tinha feito mais um tratamento e que se encontrava bem.

"Em casa. Como deve e tem de ser, agora ainda mais. Segunda quimioterapia feita ontem estou a sentir-me lindamente, rodeada de amor e flores", afirmou na legenda de uma publicação na sua conta de Instagram.

"Sigo tranquila, sem sintomas e a sorrir, como muitas mulheres me dizem para não deixar de o fazer. Como outras tantas dizem: força já passei por aí e cá estou! Para as companheiras que estão no mesmo processo, estamos juntas. E seremos sempre mais fortes! Obrigada a todos pelo carinho e bom dia de reflexão!", completou.

