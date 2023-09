Joana Câncio foi mãe pela terceira vez há cerca de uma semana e tem usado as redes sociais para partilhar algumas fotografias do pequeno Afonso, fruto da sua relação com André Robalo.

Os primeiros tempos da vida de um bebé são particularmente exigentes para os pais, motivo pelo qual a atriz se sentia extremamente cansada.

No entanto, na manhã desta sexta-feira, dia 15, publicou uma fotografia deitada na cama com o bebé ao seu colo, revelando que, com a ajuda do marido, conseguiu dormir largas horas e descansar.

"Saúde mental? Check! Dormi quase 20h e tudo está bem agora. Obrigada, André", escreveu na legenda da fotografia.

De recordar que a atriz já é mãe de Constança, de 11 anos, fruto de uma relação anterior, e Lourenço, de quatro.

