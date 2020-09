"Tenho isto em minha posse em segredo secreto há bastante tempo. E estou com as ganas de mostrar também ao tempo". É desta forma que Joana Barrios começa por dar uma grande novidade na sua conta de Instagram. A cozinheira, que se tornou conhecida no programa de Cristina Ferreira na SIC, lançou agora o seu segundo livro de receitas.

"Ora bem, esta é a capa do meu segundo livro de receitas (jamais viria a imaginar que pudesse ver dois livros publicados, muito menos de receitas - a vida é um lugar tão fixe!), que tem data de chegada às bancas marcada para 27 de Outubro", notou.

Posteriormente explica: "É O DA JOANA porque é assim que desejo que se veja aquilo que ando a fazer com a comida. É O DA JOANA porque é muito mais fácil quando quiserem referir-se ao dito. E estou muito feliz por ter hoje ultimado os detalhes mais últimos deste objeto".

Veja a capa do livro:

Leia Também: Joana Barrios estreia-se na TVI ao lado de Cristina Ferreira