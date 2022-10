Joana Araújo fez 36 anos no passado dia 3 de outubro e as celebrações duraram 15 dias para que nenhuma pessoa especial ficasse de fora.

A eterna assistente do 'Você na TV' fez questão de assinalar a data com a família e os amigos, alguns deles rostos bem conhecidos do público.

Ágata, Flávio Furtado, Helena Isabel, Santiago Lagoá e Rosa Bela são alguns dos famosos que fizeram questão de festejar com 'Joaninha', como é carinhosamente tratada.

Ao Fama ao Minuto, Joana explicou por que razão decidiu comemorar este aniversário de forma tão intensa: "Cada vez é mais importante para mim celebrar a vida, este ano dividi-me entre grandes festas e jantares mais reservados entre família e amigos, durante 15 dias".

Joana sublinhou ainda que os 36 anos chegaram "numa fase de mudanças pessoais", o que aumentou a sua "vontade de festejar e agradecer (cada vez mais)" por tudo aquilo que a vida lhe tem dado.

Percorra a galeria para ver as várias fotografias dos dois grandes jantares de aniversário organizados por Joana Araújo.

