Joana Albuquerque roubou todas as atenções na sua página de Instagram ao divulgar duas fotografias sensuais em que aparece em lingerie. Além de arrancarem suspiros, as publicações geraram também 'suspense' sobre uma futura novidade que a ex-concorrente do 'Big Brother' tem para anunciar.

"Afinal as notícias que tinha para partilhar convosco ainda estão por desvendar… Alguém desse lado desconfia de alguma coisa?", questionou numa primeira publicação.

"Estou mortinha para vos contar tudo", frisou na segunda partilha.

Vale referir que a jovem de Cascais integra atualmente o leque de comentadores do reality show da TVI 'O Amor Acontece'.

