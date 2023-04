"Que badalhoquice é esta?", começou por questionar Joana Albuquerque ao deparar-se com um dos temas do momento na rede social Twitter. A dar que falar está uma fotografia de uma concorrente d'O Triângulo', Mariana, a comer na sanita.

"Infelizmente fui ao Twitter e deparei-me com esta badalhoquice, com esta nojice", atirou em seguida.

"Para quem não percebeu, aquilo é n'O Triângulo' e ela está ali a comer na retrete, com bactérias fecais", referiu, mostrando-se incomodada com a imagem que acabou por divulgar na sua conta oficial.

"Volta Diana, estás perdoada, é preferível o pano do que ver pessoas a comer comida com cocó", completou, referindo-se ao famoso pano da louça usado por Diana Lopes, na última edição do 'Big Brother', para retirar esparguete do lava-louças e voltar a colocá-lo na panela.



© Reprodução Instagram/ Joana Albuquerque

