Foi há precisamente um ano que no dia 4 de março de 2019 o mundo dos famosos recebeu a triste notícia da morte de Jó Caneças. A conhecida socialite, casada com o empresário Álvaro Caneças, perdeu a batalha contra um cancro no pâncreas com o qual lutava há mais de dois anos.

Flávio Furtado, amigo próximo de Jó, não deixou de assinalar a data nas redes sociais com uma homenagem sentida.

"Um ano! E um dia voltaremos a dançar, a rir...", escreveu o comentador da crónica social do programa 'Você na TV', da TVI, na legenda de uma imagem que retrata um momento de diversão ao lado da amiga.

