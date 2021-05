Jinger Duggar falou abertamente sobre as mudanças por que passou desde que se casou e se tornou mais independente na sua fé.

No seu livro - 'The Hope We Hold: Finding Peace in the Promises of God' ['A Esperança Que Mantemos: Encontrar Paz Nas Promessas de Deus', em português] , escrito em parceria com o marido, Jeremy Vuolo, Jinger explica o motivo pelo qual começou a usar calças.

"Queria saber se as convicções que sempre tive eram verdade. Queria examinar porque é que acreditava no que acreditava, e se essas crenças eram apoiadas pelas Escrituras [Bíblia]", escreve.

"À medida que fui crescendo, tinha uma série de padrões que dava como adquiridos. Agora que os reexaminei e os comparei com as Escrituras, as minhas convicções começaram a mudar", notou.

Foi neste sentido que Jinger deixou de considerar a referida peça de vestuário inapropriada. "A modéstia não é sobre o que se veste. É sobre como está o teu coração", defendeu.

"Queria seguir o que a Bíblia dizia, e quando procurei respostas, nunca encontrei uma passagem em específico que proibisse as mulheres de usarem calças", notou.

