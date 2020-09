Jimmy Fallon está a fazer a sua parte para ajudar os restaurantes locais e pequenos negócios que estão com algumas dificuldades por causa da pandemia. O apresentador e os membros do The Roots, Questlove e Black Thought, estiveram num dos restaurantes preferidos de Jimmy, na cidade de Nova Iorque, o Gupshup. Uma visita que fez parte de uma parceria com o programa 'Grow with Google do Google', que oferece práticas gratuitas em ferramentas e recursos digitais para as pequenas empresas.

"Para todas as pessoas, apoiem os seus negócios locais", disse Fallon, de 46 anos, num vídeo exclusivo do episódio desta segunda-feira. "Façam encomendas online. Peçam comida para viagens. Se poder comer fora, coma fora. Mesmo que não tenha vontade de comer, peça para entregar e guarde para o dia seguinte", acrescentou.

No vídeo, o apresentador fala com o dono do GupShup, Jimmy Rizvi, e elogia a oferta do seu menu. "Desejo-te tudo de bom, estamos todos a torcer por ti", continua. "Eu adoro esta cidade e espero que todos estes pequenos negócios e restaurantes continuem aberto", salienta.

