Jill Biden tornou-se esta quarta-feira, 20 de janeiro, a nova primeira-dama dos Estados Unidos e a cerimónia de tomada de posse do marido, Joe Biden, foi já palco de uma mensagem subliminar.

A viver tempos de grande tensão, depois dos ataques ao Capitólio, os Estados Unidos receberam da mulher de Joe Biden um 'sinal' de esperança. Se o visual de Kamala Harris, vice-presidente, apelou à união, Jill Biden escolheu o azul num apelo à América conciliadora.

A professora, de 69 anos, surgiu com um conjunto em tweed da assinatura da jovem designer Alexandra O'Neill, natural do Colorado, neste que foi o seu primeiro ato solene ao lado do 46.º presidente dos Estados Unidos.

