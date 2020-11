Em tempos de pandemia, as redes sociais tornaram-se (ainda mais) uma das formas de fortalecer laços com o público. Neste sentido, Jessie J fez recentemente uso da sua conta de Instagram para falar com os fãs e acabou em lágrimas, comovida com o carinho recebido.

"Quero que saibam que tudo o que faço, obviamente vem de mim, mas é sempre a pensar em como posso apoiar-vos. Gosto de criar canções que ajudem as pessoas [...] Às vezes estou certa, outras vezes não. Mas estou imensamente grata", afirmou a artista.

O momento foi registado por vários internautas e não tardou em circular pela rede social.

