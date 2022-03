Jessie Cave, de 'Harry Potter', foi hospitalizada com Covid-19 enquanto se prepara para ser mãe pela quarta vez.

A atriz, conhecida por interpretar Lavender Brown na série de filmes, publicou uma fotografia nas redes sociais, no domingo, onde revelava que estava no hospital.

"Triagem, mais uma vez... Alguém mais teve Covid no terceiro trimestre e foi como se fosse atingida por uma tonelada de tijolos durante semanas?", escreveu na legenda da imagem.

Rapidamente, amigos e familiares deixaram carinhosas mensagens na caixa de comentários. "Jessie, sinto muito que estejas a passar por isto agora. Desejo uma rápida recuperação", comentou a colega de 'Harry Potter' Devon Murray.

De recordar que foi em dezembro do ano passado que Jessie Cave, de 34 anos, anunciou que estava à espera do quarto filho com o comediante Alfie Brown. O casal tem já em comum os pequenos Donnie, de sete anos, Margot, de cinco, e Tennessee, de um.

Leia Também: Cristina Ferreira sobre ausência de Goucha: "Amigos são para as ocasiões"