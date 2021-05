Jessica Simpson surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram ao mostrar-se de 'cara lavada'.

A atriz e cantora, de 40 anos, impressionou os fãs com a sua beleza natural, esta quinta-feira, surgindo sem maquilhagem. Logo após a partilha, foram muitos os elogios que recebeu.

"Pareces tão jovem", comentou um internauta. "Obrigada por seres tão real" Continuas linda sem toda a maquilhagem", destacou outro.

No entanto, nem todos ficaram surpreendido pela positiva com as imagens. Também alegaram que tudo seria resultado de Botox e outras intervenções estéticas. "Infelizmente não é natural" ou "o que é que fizeste ao teu rosto?", são outras reações que se pode ler na caixa de comentários, como cita o Page Six.

[Jessica Simpson sem maquilhagem]© Instagram_jessicasimpson

