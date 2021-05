Em casa de Jessica Simpson o fim de semana foi de festa. A filha mais velha, Maxwell, celebrou o nono aniversário este sábado, 1 de maio, como a mamã 'babada' fez questão de assinalar no Instagram.

Um dia depois deste dia especial, Jessica Simpson publicou na rede social uma fotografia da família e falou sobre a "sua melhor amiga".

"Maxwell, a minha melhor amiga e primogénita, fez nove anos ontem, 1 de maio", começou por escrever.

De seguida, 'choveram' elogios à pequena Maxwell. "Carinhosa, honesta, bonita, atenciosa, sábia, criativa, observadora, forte", estas foram algumas das palavras que Jessica usou para descrever a filha.

"A energia numa sala muda quando ela entra. Sim, ela é a mais linda. [...] A sua mente curiosa fortalece a minha. O seu coração tem espaço para tudo e todos. Quando penso nela, não posso deixar de sorrir com tudo o que tenho, um sorriso feliz é sempre inspirado nela, a possuidora do mais genuíno, bonito, às vezes atrevido, mas sempre o mais puro dos sorrisos. [...] Estou constantemente maravilhada com a tua resiliência e graça. É realmente incrível", pode ainda ler-se na publicação.

Recorde-se que Jessica Simpson é ainda mãe de Ace, de sete anos, e Birdie, de dois, fruto do casamento com Eric Johnson.

Veja a publicação na íntegra:

