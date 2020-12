Enquanto muitos internautas, incluindo famosos, destacaram a mesa cheia de doces nesta quadra natalícia, Jessica Simpson preferiu realçar de novo a impressionante perda de peso – estando agora com menos 45 quilos.

As novas curvas da artista estiveram no centro das atenções numa nova fotografia que publicou na sua página de Instagram no dia de Natal.

Na imagem, a cantora e atriz aparece com um macacão justo em tons de vermelho, com um padrão natalício, e com umas calças vermelhas que estão para baixo, ao nível dos joelhos. “Pensava que o Eric [Johnson] estava a tirar uma foto da cintura para cima”, escreveu na legenda do registo que captou desde logo a atenção dos seguidores, tendo recebido muitos elogios.

