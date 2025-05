Jessica Simpson surpreendeu ao atuar no 'American Idol' durante o final da 23.ª temporada, no domingo, dia 18 de maio.

A artista cantou a nova música 'Blame Me', do álbum Nashville Canyon, Pt. 1. Depois dividiu o palco com o ex-participante Josh King e juntos cantaram o cover de 2005 de 'These Boots Are Made for Walkin', que gravou para a banda sonora de 'Os Três Duques'.

Esta foi a primeira aparição de Jessica Simpson no pequeno ecrã em 15 anos, segundo o TVInsider, citado pela People.

Veja a atuação:

