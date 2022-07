Jéssica Nogueira e Ricardo Oliveira, que foram vistos pela primeira vez juntos no Rock Rio no passado dia 26 de junho, estão oficialmente numa relação.

A ex-concorrente do 'Big Brother' partilhou uma fotografia em que surge com o rosto apoiado no ombro do novo namorado em clima de grande cumplicidade.

Horas antes, Jéssica já havia partilhado uma outra fotografia em que é possível ver parte de uma perna de Ricardo, à qual acrescentou o 'emoji' de uma casa.

© Instagram/Ricardo Oliveira

Ricardo Oliveira esteve numa relação com a atriz Sara Prata até 2017 e entre 2019 e 2020 namorou com a cantora Aurea.

