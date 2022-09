Raquel Satrada e Sara Sampaio não são as únicas portuguesas a marcar presença no Festival de Cinema de Veneza, também Jéssica Nogueira desfilou na noite de terça-feira, 7 de setembro, no evento.

A antiga participante do 'Big Brother' surgiu na red carpet com um vestido de princesa, de Jadadamparis Adam.

"Vocês não conseguem imaginar... a emoção", declarou a digital influencer ao mostrar nas redes sociais as imagens captadas durante o momento em que posou para os fotógrafos.

