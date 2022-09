Raquel Strada foi esta segunda-feira, 5 de setembro, uma das celebridades a marcar presença no Festival de Cinema de Veneza.

A portuguesa esteve no evento a convite da Giorgio Armani. E foi precisamente com um vestido da famosa marca de luxo italiana que Raquel deslumbrou no local.

"Honrada por fazer parte do 79.º Festival de Cinema de Veneza", declarou a influencer ao mostrar o look completo no Instagram.

Clique para o lado na partilha para ver todas as imagens:

Leia Também: Brendan Fraser em lágrimas com ovação de pé no Festival de Veneza