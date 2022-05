Jéssica Maria não conseguiu ficar indiferente às imagens reveladas esta quarta-feira pela TVI nas quais Gonçalo Quinaz surge em lágrimas devido às saudades dos filhos e da namorada.

Ao ver o companheiro chorar por si, a antiga concorrente da 'Casa dos Segredos' decidiu declarar o seu amor dedicando a Quinaz uma mensagem especial.

"Força, meu amor. Está quase. Ganha isso", começou por escrever.

Em seguida, Jéssica voltou a arrasar Catarina Siqueira, amiga e companheira de Quinaz no jogo, com duras críticas: "Diverte-te, mostra o teu melhor. Pena da aliada que escolheste, que quase ninguém gosta cá fora e te influenciou com as conversas cansativas e com o ouvir A e ir encher-te com A B C D, e ainda ajudou a por mais lenha na fogueira nas situações que devias ter mantido a calma. Mas cá fora vais perceber isso. Pena não me teres ouvido quando te dei a minha opinião sobre ela".

Gonçalo Quinaz está nomeado esta semana e em risco de ser expulso no próximo domingo. Entre os restantes nomeados estão Catarina Siqueira e Pedro Guedes.

