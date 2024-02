Jéssica Galhofas viu o seu nome a ser usado de forma indevida, numa tentativa de burla, e fez questão de alertar os seguidores.

Nas stories da sua página de Instagram, a ex-concorrente do 'Big Brother' mostrou uma mensagem que foi enviada no Whatsapp, fazendo-se passar por si e com uma fotografia sua. No conteúdo da mensagem, diziam que tinha mudado de contacto e que aquele seria o seu novo número. No entanto, não corresponde à verdade.

"Pessoal, não sou eu. Este número não é meu e estão a tentar fazer burla em meu nome", destacou Jéssica Galhofas.



© Instagram

