Jéssica continua na casa do 'Big brother' depois de já ter manifestado diversas vezes a sua vontade de desistir do programa, mas está cada vez menos disposta a participar nas atividades do reality show.

Esta terça-feira, por exemplo, a concorrente decidiu ficar deitada na cama contrariando e ignorando todas as ordens do 'Big Brother'.

Jéssica decidiu ficar deitada por não ter o cabelo arranjado. Como forma de protesto para que lhe seja dado um secador, esta decidiu ignorar os vários sinais sonoros que foram tocando ao longo da manhã.

"Vou fazer uma revolta", dizia a concorrente.

Mais tarde, os participantes forma desafiados a saltar à corda em conjunto. Cansada da atividade, que não estava a correr bem pelo facto de Noélia não saber saltar, Jéssica abandonou a prova e recolheu ao interior da casa.

Reveja aqui as imagens.