Jessica Chastain doou caixas com refeições para os profissionais de saúde que estão na linha da frente do combate à Covid-19, na unidade de cuidados de intensivos do Lenox Hill Hospital, de Nova Iorque.

Uma informação que está a ser avançada pelo Page Six, que adianta ainda que as caixas contam também com uma nota pessoal de Chastain.

"Obrigada por ser o super-herói que precisamos neste momento", lê-se na referida nota. "Espero que esta pequena refeição o lembre de que existem milhões de pessoas por aí muito gratas pelo o que você fez. Com amor, Jessica Chastain", escreveu ainda.

Leia Também: COVID19: Sean Penn une-se a Los Angeles para abrir centro de testes