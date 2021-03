Depois de deixar a TVI, Jessica Athayde vai estar pela primeira vez no ar na SIC, no programa das manhãs da estação, 'Casa Feliz', à conversa com Diana Chaves e João Baião. Uma informação que foi destacada na página oficial de Instagram do formato.

"E ainda vamos receber a Jessica Athayde", pode ler-se numa publicação feita nas stories, onde referem os destaques do programa desta quarta-feira, 10 de março.

A presença de Jessica chega depois de a atriz ter 'confirmado' a sua participação no novo formato de Bruno Nogueira, na SIC, 'Princípio, Meio e Fim'. Isto porque a atriz partilhou com os seguidores da sua página de Instagram o teaser do programa e nos comentários foram muitas as mensagens de apoio. "Bora", disse Sara Matos. "Finalmente saíste da TVI. Irei ver um pouco por causa do Bruno nogueira", pode ainda ler-se entre as muitas reações dos internautas.

