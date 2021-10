Aconteceu quando a atriz foi convidada para ser jurada no programa 'Dança com as Estrelas'.

Jessica Athayde esteve à conversa com Mariana Cabral - 'Bumba na Fofinha' - no podcast 'Reset' onde recordou aquele que considera o maior falhanço da sua carreira, o qual, curiosamente, nada tem a ver com a representação. "O que é há para falhar? Era o número. Só tinha que fazer uma coisa, que era levantar um número, e eu levantava 10 e era tipo um 3. De repente havia vídeos disto. Consegui toda contente mostrar e saiu tudo errado. Isso foi um fracasso, as pessoas odiaram-me", lembra, dando conta que a sua prestação gerou uma grande polémica nas redes sociais. Nesta entrevista, a artista falou também sobre a sua saída da TVI, que a obrigou a deixar para trás todas as vantagens do contrato de exclusividade. Leia Também: Jessica Athayde: "Ter saído da TVI foi a melhor coisa que eu fiz" Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram