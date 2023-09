Jessica Athayde foi uma das personalidades a marcar presença no baile da Vogue. A propósito do evento, a atriz partilhou este domingo, 17 de setembro, na sua página de Instagram, uma fotografia na qual surge a beijar na boca a amiga Inês Castel-Branco, que também esteve presente.

Recorrendo a uma das mais conhecidas músicas de Katy Perry, Athayde escreveu na descrição: "I kissed a girl and I liked it" ["Beijei uma rapariga e gostei", em tradução livre].

Se a maior parte dos seguidores elogiaram a imagem, por outro houve quem tecesse comentários negativos.

"E?", questionou uma seguidora. "Continuo casada com o Amaral", respondeu Jessica, referindo-se ao seu relacionamento com Diogo Amaral.

"Qual a necessidade de postar a dar um beijo na boca a uma amiga? É para quê? Mostrar que são amigas? Ela já deve saber. Mas pronto está na moda", notou outra internauta.

"Se não gosta não tem de ver. Pode não seguir. Bom domingo", disse Athayde.

