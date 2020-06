Esta sexta-feira, dia 5, Jessica Athayde decidiu declarar-se ao irmão com todo o seu bom humor e foi por via das redes sociais que o fez, com a partilha de uma rara fotografia de ambos.

"Este post pode durar 5 minutos porque o meu irmão é capaz de me obrigar a apagar esta fotografia dele. E é melhor respeitar porque mesmo com uma diferença de 10 anos de idade, se for preciso ainda me tranca na dispensa da cozinha durante duas horas como fazia quando eu era uma adolescente insuportável", começou por dizer.

Mas a atriz, de 34 anos, não deixou de realçar a grande relação de cumplicidade entre ambos, revelando que apenas estiveram de costas voltadas uma vez.

"Partilhamos o mesmo sentido de humor e ao longo da minha vida só se chateou verdadeiramente comigo uma vez, e fiquei de cama durante dias arruinada de tristeza. Passou rápido porque ele percebeu que eu tinha TODA a razão. Não é dia dos irmãos mas nós somos muita fofosssss um com o outro e só prova que 10 anos de diferença é na boa", rematou.

