Jessica Athayde usou as stories da sua conta de Instagram para partilhar com os seus seguidores uma novidade acerca da sua vida profissional, embora que esta não esteja relacionada com a representação.

"Não partilhei muito sobre isto, mas estou a tirar um curso sobre religiões na Faculdade de Harvard, mas está disponível para várias pessoas online", fez saber, referindo desta forma que para quem estiver interessado há esta possibilidade.

"Queria-vos perguntar qual a vossa religião. É só para um trabalho", terminou, prometendo que, posteriormente, iria falar acerca dos resultados.

