É já na próxima segunda-feira, 8 de junho, que Jessica Athayde e Diogo Amaral vão celebrar o primeiro aniversário do filho em comum, o pequeno Oliver.

Com a data a aproximar-se, a atriz recorreu à sua página de Instagram para recordar os momentos difíceis que viveu na gestação.

"Há um ano ainda estava na barriga, eu refilava de manhã à noite, vomitava 20 vezes ao dia, sentia-me sempre com uma ressaca daquelas que juras a Deus no chão da casa de banho que nunca mais bebes. Tinha contrações, e não via a hora de despachar o 'assunto'. Se soubesse o que sei hoje...", começou por escrever na legenda de uma fotografia em que destaca a enorme barriga de grávida que tinha no ano passado.

Apesar dos momentos menos bons, hoje Athayde confessa que passava novamente por tudo o que viveu na gestação, pois o nascimento do filho foi a sua maior alegria.

"Agora com o miúdo que está quase a fazer um ano, passava por tudo outra vez as vezes que fosse preciso. Talvez devia ser indiferente a chegada de um ano, mas aqui a loira está bem emocional. Dia 8 preparem os baldes para vomitarem com tantas demonstrações de amor. Mais alguém a festejar dia 8?", concluiu.

