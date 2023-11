Jessica Athayde usou as redes sociais para se declarar ao companheiro, Diogo Amaral, que fez 42 anos este domingo, dia 26 de novembro.

A atriz publicou um conjunto de fotografias dos dois na sua conta no Instagram, dedicando um texto romântico ao namorado.

"O meu mais velho fez anos ontem! As relações não são perfeitas como mostra o Instagram, todos temos as nossas lutas, mas com muito amor e trabalho de casal temos conseguido ultrapassar os desafios da vida. Não digo vezes suficientes o orgulho que tenho no Diogo, mantém-se focado, forte e saudável, farta-se de ajudar quem precisa sempre de forma discreta, é trabalhador para caraças, calmo porém é homem = imaturo por vezes!", começou por escrever Jessica.

"Um pai que não falha e um namorado que ama incondicionalmente todos os meus defeitos, uma fada do lar, aquece-me o pijama de flanela quando chego do teatro (não é qualquer um) e enche-me a vida de corações. Na saúde e na doença sempre, meu velhote, meu melhor amigo e quem eu chamo de família. Love you", conclui a atriz,

