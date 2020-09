Jessica Athayde está a aproveitar da melhor maneira o fim de semana. Tal como é possível perceber através das suas redes sociais, a atriz está num hotel em Cascais na companhia do filho, o bebé Oliver, de um ano, e da amiga Inês Castel-Branco.

Nas sua conta oficial de Instagram são várias as imagens e vídeos que espelham a diversão que está a marcar o fim de semana. E de entre todas as imagens destaca-se uma em especial: aquela que mostra Athayde a tomar banho com o filho. Um momento de grande cumplicidade e amor.

