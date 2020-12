Jessica Athayde quis prevenir uma situação menos agradável, na sua opinião, relacionada com os festejos de Ano Novo e usou a sua conta oficial de Instagram para deixar um alerta.

"By the way [a propósito], aviso já os meus vizinhos que quem o fizer hoje à noite é polícia na hora! E Internet shaming", avisa a atriz, referindo-se especificamente aos foguetes lançados em casa para celebrar a chegada do novo ano.

Ao seu apelo, Athayde juntou uma ilustração de Nuno Markl onde este escreve: "Mas porque estão a lançar foguetes e a perturbar as cadelas às 23h de 30/12?".

