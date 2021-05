Este domingo, 23 de maio, foi o último dia de Jessica Athayde ficar fechada em casa com o filho, Oliver, após o menino ter ficado doente.

Já recuperados, esta segunda-feira, 24 de maio, é dia do menino voltar à escola, como a atriz fez questão de destacar na sua página de Instagram.

Ao lado de um vídeo onde aparece num momento de brincadeira com o menino, Athayde escreveu: "11 dias de loucura completamos hoje no infectário. Amanhã é o primeiro a chegar à escola que bem precisa, e eu nem falo por mim. Vírus das escolas deixem -nos em paz, pelo menos esta semana. Please (por favor)".

Leia Também: Jessica Athayde revela: "Vem um projeto muito giro a caminho"