Jessica Athayde fez duas novas tatuagens em homenagem ao filho, Oliver, de três anos. A atriz anunciou a novidade através do Instagram, onde mostrou os desenhos e o significado de cada um deles.

"Novas tatuagens, cheias de significado. Uma, com o nome do Oli e data de nascimento. Na outra, o mapa astral dele", conta Ahayde, que escolheu a parte interior do braço para esta homenagem ao pequeno Oliver.

"Estava há algum tempo para fazer e estou tão contente com o resultado - estão lindas", realçou, por fim.

Oliver, recorde-se, nasce fruto da relação de Jessica Athayde e Diogo Amaral.