Jessica Athayde resolveu partilhar uma confissão com os seus seguidores do Instagram. A atriz passou os últimos dias a tentar que o filho, o pequeno Oliver, de dois anos, dormisse sozinho no seu quarto, mas decidiu hoje voltar a deixar que o menino durma na cama da mãe.

"As últimas cinco noites o Oli dormiu como um crescido no seu quarto (acordar as suas mil vezes - habituais). Mas hoje veio dormir comigo", conta, confessando estar muito pouco importada com todas as teorias que dizem que as crianças não devem dormir com os pais após determinada idade.

"Estou-me a lixar para as teorias todas! Não há melhor do que isto. Podia continuar a escrever, mas seria só creepy o quanto estava a ressacar o cheiro a raposinho do meu filho. Quem está comigo nesta?", questiona, por fim, a mamã babada.

