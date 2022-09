Jessica Athayde arrasou com o look escolhido para esta terça-feira, 6 de setembro, marcar presença na apresentação da grelha da nova temporada da SIC.

Radiante com o seu novo corte de cabelo, que está rapado de lado na zona junto à orelha, a atriz usou um penteado que deixou à vista o trabalho feito pela amiga Madalena Abecasis - a responsável pelo corte.

"A dar tudo com este cabelo novo. Zero arrependida e já só me apetece rapar mais", assegurou Athayde ao mostrar no Instagram o look completo.

"Vim à apresentação da grelha da nova temporada da SIC ( a fazer a cama para ganhar o globo de ouro). Parabéns pelos 30 anos", brincou ainda a celebridade na legenda dos registos, que pode ver ao pormenor na partilha abaixo.

Leia Também: Madalena Abecasis corta cabelo de Jessica Athayde... às 'escondidas'