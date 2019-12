Hoje é o dia de Jessica Athayde. A conhecida atriz completa 34 anos de vida, tal como já tinha evidenciado nas suas redes sociais esta semana, através de uma reflexão.

Sem dúvida que este foi um ano marcante para a artista, sobretudo por causa do nascimento do seu primeiro filho, o pequeno Oliver, de seis meses, fruto da sua relação terminada com Diogo Amaral.

Ora, de forma a homenagear Jessica decidimos fazer uma galeria onde são retratados alguns momentos especiais ao lado do seu bebé.

Ora veja!

