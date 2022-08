Jessica Athayde e Diogo Amaral estão a passar o fim de semana em Lisboa na companhia dos filhos - Oliver (fruto do relacionamento dos dois) e Mateus (que nasceu da relação anterior do ator com Vera Kolodzig).

Na sua conta oficial de Instagram, Jessica partilhou um vídeo que mostra diversos momentos de diversão de Mateus e Oliver num hotel da capital.

A família teve ainda a oportunidade de visitar a Feira do Livro de Lisboa.

Ora veja:

